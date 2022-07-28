Белгорода посадили в тюрьму удар топором по голове полицейскому

64-летний житель Грайворонского горокруга признан виновным по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 21 октября прошлого года в ОМВД России по Грайворонскому горокругу поступило сообщение о том, что в одном из частных домов села Козинка местный житель напал на своего сына. Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный установил, что в ходе бытовой ссоры отец напал на сына и ножницами нанес несколько ударов в голову и грудь, после чего закрылся в квартире. Пострадавший был госпитализирован.

На законные требования сотрудника полиции подсудимый не реагировал. А когда участковый, называя свою должность и фамилию, подошел к открытому окну квартиры, находящейся на первом этаже, злоумышленник топором нанес ему удар по голове, причинив телесные повреждения. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.