Белгородец обокрал спящую соседку

В ОМВД России по Прохоровскому району обратилась жительница одного из сёл. Она сообщила, что у нее похитили мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый сосед заявительницы.

По предварительным данным, мужчина отмечал день рождения своей сожительницы. Решив нарвать ей цветов, он отправился к соседке, которую застал спящей в летней кухне. Воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, а на столе лежал телефон, злоумышленник похитил его. Мобильник он впоследствии подарил своей возлюбленной. В настоящее время похищенное изъято правоохранителями.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.