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Происшествия27 июля 2022 14:00

В Белгороде нашли юношу, разрисовавшего дорожный знак

Ему грозит до 15-ти суток ареста
Алексей СЕРГУНИН

Во время мониторинга интернета сотрудники УМВД России по Белгороду обнаружили размещенную 24 июля в социальных сетях информацию о том, что неизвестные разрисовали дорожный знак возле остановки на Донецкой улице. В ходе проверки правоохранители установили личность так называемого «художника». Им оказался 18-летний местный житель. Последствия правонарушения юноша пообещал устранить.

В соответствии с ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или ареста на срок до 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.