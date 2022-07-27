В Белгороде нашли юношу, разрисовавшего дорожный знак

Во время мониторинга интернета сотрудники УМВД России по Белгороду обнаружили размещенную 24 июля в социальных сетях информацию о том, что неизвестные разрисовали дорожный знак возле остановки на Донецкой улице. В ходе проверки правоохранители установили личность так называемого «художника». Им оказался 18-летний местный житель. Последствия правонарушения юноша пообещал устранить.

В соответствии с ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или ареста на срок до 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.