Белгородцы Василий и Ольга Алехины вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2022»

Василий и Ольга Алёхины. Фото из телеграм-канала "Правительство Белгородской области".

Василий и Ольга Алёхины стали победителями в номинации «Семья – хранитель традиций». Ольга руководит студией декоративно-прикладного творчества «Тростенецкие додельники», а Василий – фольклорным ансамблем «Истоки». У Василия и Ольги двое детей, дочь и сын трудятся в сфере здравоохранения.

Всего в финале конкурса приняли участие 353 семьи из всех субъектов РФ по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья». Победителями были выбраны 85 участников конкурса – по одному от каждого региона.

Лучшие семьи будут отмечены памятными подарками, им будет вручена Национальная книга-летопись, в которую войдут истории победителей, а осенью они станут участниками семейного фестиваля.