Свыше 1,6 млн работающих жителей регионов Черноземья получают зарплату на карту Сбербанка

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Более 1,6 млн жителей Черноземья получают заработную плату на карты Сбера. Всего в рамках зарплатного проекта банк обслуживает сотрудников более 134 тыс. региональных компаний.

При этом практически 47% зарплатных клиентов банка – государственные и муниципальные организации. Следом идут компании малого и микробизнеса – 20%, и организации крупного и среднего бизнеса – 18%.

Компании, заключившие договор на зарплатное обслуживание, получают возможность управления и контроля зачислений в СберБанк Бизнес Онлайн, поддержку персонального менеджера, возможность загрузки реестров в 1С и выпуск бесплатных зарплатных карт своим сотрудникам. Кроме того, всем держателям дебетовых карт СберБанк предлагает самостоятельно выбрать индивидуальный дизайн карты.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка СберБанка ПАО Сбербанк:

«Зарплатный проект от Сбера по-прежнему остается востребованным среди наших партнеров. Мы постоянно работаем над его совершенствованием и предлагаем на выходе наиболее выгодные условия. Сегодня, получая заработную плату в Сбере, наши клиенты одновременно открывают доступ к широкому спектру привилегий. Это сниженные ставки по кредитам, скидки по страховым продуктам и уникальный сервис «Деньги до зарплаты», который позволяет на один месяц взять взаймы до половины зарплаты».

Со 2 июля жители Черноземья, которые получают зарплату в Сбере, могут в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн – в разделе «Поступления». Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников. Эту и другие привилегии можно найти в личном кабинете зарплатного клиента, он находится в блоке «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн