В Белгородской области число заболевших коронавирусом растет третий день кряду

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 25 человек заболели, а выздоровели – 11. Рост числа заболевших фиксируется третьи сутки кряду.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 181 пациент, выздоровели – 129 579, умерли – 2 282. Сейчас из 60-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на два пациента больше.

Отметим, что 25 июля в нашем регионе заболели 20 человек, а выздоровели – 15. А 24 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло пять к 16-ти.