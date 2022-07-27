В Белгороде поймали серийного веловора

На днях в УМВД России по Белгороду с заявлением о краже подросткового велосипеда обратилась местная жительница. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска определили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний мужчина.

По предварительным данным, проходя мимо многоквартирного дома, он обратил внимание на велосипед, пристегнутый к парапету противоугонным устройством. Подозреваемый с помощью инструмента, который принес с собой в пакете, перекусил тросик. Забрав велосипед стоимостью около 14 тысяч, он скрылся.

Кроме того, полицейские кстановили участие мужчины в еще одной велокраже. В начале июня он пришел к знакомой за горячительными напитками и в подъезде дома обратил внимание на велосипеды, которые были пристегнуты друг к другу противоугонными тросиками. С помощью найденного куска арматуры подозреваемому удалось их раскрыть. В этом случае его добычей стали сразу два велосипеда общей стоимостью около 17 тысяч рублей.

Похищенное имущество мужчина продавал по одной тысяче рублей. Вырученные деньги он тратил на покупку алкоголя. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.