В Белгородской области заблудившийся в лесу пенсионер спустя шесть дней сам вышел на дорогу

Пожилой мужчина шесть дней провел в лесу и сам смог найти дорогу. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Днем 21 июля 73-летний житель посёлка Шебекинский ушел гулять в лес и пропал. Следующим утром обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию.

Обследование лесного массива с применением служебных собак результатов не принесло. Несмотря на все опасения, история закончилась благополучно. Спустя шесть дней, утром 27 июля, пенсионер сам вышел на дорогу в районе хутора Гремячий. Пожилой мужчина привлек внимание проезжавших мимо местных жителей, которые остановились спросить, нужна ли ему помощь. Узнав домашний адрес пенсионера, неравнодушные люди отвезли его в поселок. Там они встретились с полицейскими.

- В настоящее время пенсионер передан родственникам, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.