Белгородцы за сутки отдали мошенникам свыше 579 тысяч рублей

За 25 июля в Белгородской области зарегистрировано 12 дистанционных краж и мошенничеств. Общая сумма похищенных у граждан денежных средств составила более 579 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают жителей региона быть бдительными при совершении онлайн-покупок. Так в УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратилась женщина 1982 года рождения. В одной из социальных сетей она нашла объявление о продаже обуви и перечислила продавцу 3900 рублей, но товар покупатель так и не получила. С аналогичным заявлением в отдел полиции № 1 обратился житель Белгорода 1989 года рождения. Он сообщил, что под предлогом продажи палатки, объявление о реализации которой было размещено в соцсети, у него похитили 22 тысячи рублей.

Жительница Старооскольского городского округа 1966 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный продавал смартфон, и, используя сайт-двойник маркетплейса, похитил с ее карты 9 998 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские напоминают - при совершении дистанционных сделок купли-продажи пользуйтесь услугами только проверенных интернет-магазинов и продавцов, перечисляйте деньги лишь в случае, если вы уверены, что товар будет доставлен по назначению. Помните, что для перечисления денег достаточно номера карты, указанного на ее лицевой стороне. Не сообщайте никому пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Не спешите вносить предоплату, договоритесь об оплате товара наложенным платежом при получении или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить денежные средства до момента получения товара и подтверждения его соответствия.