В Белгородской области ищут водителя, сбившего пешехода

Вчера, 26 июля, около 7:20 в Старом Осколе на пересечении проспектов Алексея Угарова и Молодежный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно светлого цвета, наехал на 50-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по регулированному пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С места происшествия водитель скрылся. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по его установлению. Если вы располагаете информацией о водителе, совершившем ДТП, просьба обратиться в полицию по телефону: 8-4725-22-12-20 или 02.

Как сообщалось ранее, за угон «Жигулей» белгородцу грозит до пяти лет тюрьмы. 18-летний парень отважился на преступление в нетрезвом состоянии, не имея прав.