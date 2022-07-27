За угон «Жигулей» белгородцу грозит до пяти лет тюрьмы

24 июля около часа ночи водитель автомобиля «ВАЗ 21074» на 89-м километре автодороги «Короча - Губкин - Горшечное» проигнорировал законные требования автоинспекторов об остановке. Экипаж ДПС оперативно начал преследование, сообщив о случившемся в дежурную часть.

Водителя «семерки» сотрудники Госавтоинспекции задержали только в соседней Курской области. За рулем находился 18-летний житель Белгородской области, не имеющий права на управление транспортным средством, с явными признаками алкогольного опьянения.

В ходе беседы с ним сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль молодому человеку не принадлежит. Транспортным средством он завладел еще в Старом Осколе. Подозреваемый заметил, что припаркованный на улице Крутикова автомобиль не закрыт и, проникнув в машину, смог завести её без ключа.

В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления, в отношении водителя был составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.