Ипотека «Открытия» признана одной из лучших на рынке

Критерий рейтинга - лучшие условия по ипотеке для вторичного рынка в июле 2022 года.

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали программы ипотеки на объекты вторичного рынка недвижимости от банков ТОП-50 и выделили 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов.

При составлении рейтинга в расчёт брались величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, учитывались сумма и срок ипотечного кредита, размер первоначального взноса, условия страхования недвижимости, условия досрочного погашения, скидки и дисконты, наличие комиссий и преимущества для зарплатных клиентов. Ипотечная программа «Вторичное жилье» банка «Открытие» по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке.

Напомним, с 26 июля ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снизил минимальную ставку по ипотеке для вторичного жилья. С полными условиями можно ознакомиться на сайте банка.