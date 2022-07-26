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Общество26 июля 2022 14:06

В Белгородской области ищут пропавшего в лесу пенсионера

Мужчина ушел из дома 21 июля на прогулку, но так и не вернулся
Анастасия Лемешко
По данным полиции, мужчина 21 июля ушел на прогулку в лес и пропал. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, мужчина 21 июля ушел на прогулку в лес и пропал. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В Шебекинском городском округе ищут пропавшего без вести пожилого мужчину. С заявлением об его исчезновении ранним утром 22 июля в полицию обратились родственники.

По предварительным данным, 73-летний Виктор Григорьевич Зиновьев днем 21 июля ушел на прогулку в лес. Домой он так и не вернулся. Пенсионер был одет в голубой спортивный костюм, черную фуражку и галоши.

Лесной массив обследовали с применением служебных собак. К поискам подключают и общественность. Всех, кто видел пожилого мужчину, просят позвонить в полицию. Информацию можно сообщить по телефонам: 8 (47248) 2-36-06, 8-999-421-58-12 или 02.