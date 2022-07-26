В Белгороде незнакомец на улице ограбил 83-летнюю женщину

Патрульные по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

Во второй отдел полиции обратилась 83-летняя женщина, ставшая жертвой грабителя. Пенсионерка, подрабатывающая дворником, согласилась по доброте душевной дать незнакомцу небольшую сумму денег и вытащила из кошелька пятьдесят рублей. Злоумышленник понял, что у старушки при себе еще есть наличные, и решил не торопиться за выпивкой. Выждав время, он незаметно подошел к ней, вытащил из кармана кошелек, достал деньги и уронил его. Поняв, что остаться незамеченным не вышло, мужчина пустился наутек.

Дорогу ему преградили сотрудники патрульно-постовой службы. Подозреваемым оказался 35-летний житель Омской области, работающий в Белгороде вахтовым методом. Он уже спешил на вокзал, чтобы уехать из региона.

В пресс-службе УМВД области, сообщили, что большую часть похищенной суммы удалось изъять. В отношении мужчины возбудили уголовное дел за грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.