В Белгородскую область возвращается жара

В середине недели в Белгород вернется жара. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Судя по прогнозам синоптиков, в Белгородскую область возвращается жаркая погода. В среду, 27 июля, в регионе будет облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер завтра будет дуть переменных направлений. Ночью – со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем – 7-12 метров в секунду. Днем ожидается +13…+18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +25…+30 градусов.

В Белгороде ночью будет +15…+17 градусов. Днем +27…+29 градусов.