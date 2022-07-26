Губернатор Белгородской области ответил на вопрос о разминировании полей в приграничных зонах

По словам Вячеслава Гладкова, поля в приграничье перед уборкой урожая проверяют специалисты Минобороны, Росгвардии и МЧС. фото: с сайта губернатора и правительства области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, как решили вопрос в приграничных зонах с уборочной кампанией. Местный житель добавил, что слышал о проблемах с разминированием полей и поинтересовался, оказывают ли аграриям помощь.

- Если бы аграриям не помогали в этом вопросе, уборочные работы невозможно было бы проводить. Конечно, помощь оказывается. В первую очередь, Министерством обороны, МЧС, Росгвардией, в зависимости от необходимости, от объема. Не переживайте, аграрии не остались одни с достаточно сложной проблемой, - ответил Вячеслав Гладков.