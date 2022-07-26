Белгородец подарил на день рождения другу украденный из магазина робот-пылесос

В Шебекино полицейские нашли похищенный из магазина робот-пылесос. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

Житель Шебекино нашел оригинальный способ сэкономить на подарке. По предварительным данным, 36-летний местный житель с криминальным прошлым зашел в магазин техники и электроники, взял с витрины робот-пылесос и вынес его под одеждой. Позже он презентовал похищенное на день рождения другу.

Заметив пропажу товара, сотрудники магазина сразу же обратились в местный отдел полиции. Правоохранители оперативно вычислили подозреваемого. Подарок имениннику пришлось отдать.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.