В Белгороде энергетики подключили к сети 77 социально значимых объектов

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом полугодии филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнил энергоснабжение 77 социально значимых объектов.

В частности, в первый месяц лета к централизованному электроснабжению подключен новый детский сад «Аистёнок» – первое дошкольное учреждение в Юго-Западном микрорайоне Белгорода. Садик построен в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитан на 99 детей в возрасте от одного года. В соответствии с договором технологического присоединения энергетики проложили кабельную линию электропередачи и увеличили мощность силового оборудования на питающей трансформаторной подстанции.

Помимо этого, в июне филиал обеспечил электроснабжение нового учебно-лабораторного корпуса Белгородского политехнического колледжа, культурно-спортивного центра и парка «Молодежный» в Короче, а также 11 станций водоподготовки в населенных пунктах области. Объектами потребления здесь станут системы водо-, тепло- и электроснабжения, наружного освещения, вентиляции и видеонаблюдения.

- Технологическое присоединение является обязательным компонентом в развитии экономики и социальной инфраструктуры области, а значит и повышения качества жизни населения. Энергетики делают все возможное, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по срокам и качеству выполненных работ, - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.