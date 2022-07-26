В Белгородской области начнет курсировать поезд «Москва – Валуйки – Москва»

Начиная со 2 августа, поезд через день будет отправляться из Валуек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 1 августа начнет курсировать прямой беспересадочный поезд по маршруту «Москва – Валуйки – Москва». Такой новостью поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Прицепная группа из трех плацкартных и одного купейного вагона будет следовать в составе поезда Старый Оскол – Москва. Он будет отправляться через день с Восточного вокзала столицы в 19:42, прибывать на станцию Валуйки на следующий день в 10:40, - уточнили в Министерстве автомобильных дорог и транспорта области.

Начиная со 2 августа, поезд через день будет отправляться из Валуек в 17:40. В столицу он прибудет на следующий день в 09:14. Остановки предусмотрены на станциях Волоконовка, Новый Оскол, Чернянка, Котёл, Старый Оскол и Губкин.

Кроме того, по понедельникам и пятницам с 15 июля курсирует поезд «Белгород – Калуга – Москва», в составе которого четыре плацкартных и четыре купейных вагона. Время отправления из Белгорода 01:50. В Калугу поезд прибывает в 10:42, на Киевский вокзал Москвы - в 13:59. Время отправления с Киевского вокзала - 17:30, из Калуги – в 21:15. В Белгород поезд прибывает на следующий день в 6:40. На станции Прохоровка предусмотрена остановка.