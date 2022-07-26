Мэрия Белгорода поделилась рецептом ролла-гиганта

На фестивале «Белгородское лето» приготовили гигантский ролл. фото: с сайта мэрии.

На фестивале «Белгородское лето» в прошлые выходные приготовили ролл-гигант. Он весил аж 17 килограммов. Попробовать его мог любой желающие, а администрация города поделилась рецептом необычного блюда.

- На его приготовление ушло 2 килограмма творожного сыра, 50 листов нори, 9 килограммов риса, 2,5 килограмма лосося, 2 килограмма краба, полтора килограмма огурцов, килограмм кунжута и полтора килограмма икры масаго, - рассказали в мэрии.

На фестивале горожан также удивляли различными мастер-классами по кулинарии, уличными представлениями, бармен-шоу и всевозможными сладостями.