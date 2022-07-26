В Белгородской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие два часа

На Белгородскую область надвигается непогода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Утром 26 июля многие белгородцы получили смс-уведомления со штормовым предупреждением. В регионе ожидается опасное явление погоды – сильный дождь. Возможны также грозы. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. При этом днем ожидается 23-28 градусов тепла.

Если непогода все-таки разгуляется, сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области советуют не выходить из зданий. Нельзя также оставлять без присмотра детей. Во время ветра опасность могут представлять деревья, рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции. Под ними лучше не стоять и не парковаться.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными на дороге. В плохую погоду лучше воздержаться от поездки. Разгоняться в дождь точно не стоит. Выбирайте безопасную скорость и будьте предельно внимательными на перекрестках и у пешеходных переходов.