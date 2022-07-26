Белгородку подозревают в краже шубы и ювелирных изделий у потенциальной свекрови

Ущерб от преступления оценили в сумму около 170 тысяч рублей. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

В третий отдел полиции с заявлением о краже из квартиры обратилась 74-летняя жительница Белгорода. Она сообщила о пропаже шубы и украшений. Оперативники установили подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя сожительница сына пенсионерки.

По версии следствия, женщина знала, что пожилая женщина находится на даче. Воспользовавшись ситуацией, она умыкнула у бойфренда ключи от квартиры его матери и пришла к ней домой. В шкафу подозреваемая нашла норковую шубу, а в комоде – шкатулку с ювелирными изделиями и монетами. Забрав добычу, она направилась в ломбард. По данным полиции, ущерб от преступления составил около 170 тысяч рублей. Вырученные 25 тысяч женщина потратила на погашение микрозайма.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело за квартирную кражу. Белгородке грозит до шести лет лишения свободы.