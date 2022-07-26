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Спорт26 июля 2022 8:08

Легендарный белгородец Фёдор Емельяненко может завершить карьеру боем с Райаном Бейдером

Руководство Bellator рассматривает возможность организации такого поединка
Анастасия Лемешко
Окончательное решение о том, кто станет соперником Федора Емельяненко, пока не принято.

Окончательное решение о том, кто станет соперником Федора Емельяненко, пока не принято.

Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Фёдор Емельяненко – один из самых именитых спортсменов Белгородской области и настоящая легенда ММА. На сегодняшний день на счету Последнего императора сорок побед и шесть поражений. Один бой признали несостоявшимся. Ожидается, что боец завершит карьеру после последнего поединка по контракту с «Bellator».

По словам руководства организации, староосколец планирует провести бой с Райаном Бейдером. Правда, с американским спортсменом этот поединок еще не обсуждался.

Если встреча состоится, то станет реваншем. В 2019 году Фёдор Емельяненко техническим нокаутом проиграл бой американцу. После россиянин одержал две победы, отправив в нокаут Куинтона Джексона и Тимоти Джонсона. А в 2020-м боец из команды «Fedor Team» Вадим Немков нокаутировал Райана Бейдера.