Легендарный белгородец Фёдор Емельяненко может завершить карьеру боем с Райаном Бейдером

Окончательное решение о том, кто станет соперником Федора Емельяненко, пока не принято. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Фёдор Емельяненко – один из самых именитых спортсменов Белгородской области и настоящая легенда ММА. На сегодняшний день на счету Последнего императора сорок побед и шесть поражений. Один бой признали несостоявшимся. Ожидается, что боец завершит карьеру после последнего поединка по контракту с «Bellator».

По словам руководства организации, староосколец планирует провести бой с Райаном Бейдером. Правда, с американским спортсменом этот поединок еще не обсуждался.

Если встреча состоится, то станет реваншем. В 2019 году Фёдор Емельяненко техническим нокаутом проиграл бой американцу. После россиянин одержал две победы, отправив в нокаут Куинтона Джексона и Тимоти Джонсона. А в 2020-м боец из команды «Fedor Team» Вадим Немков нокаутировал Райана Бейдера.