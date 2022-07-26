Губернатор Белгородской области ответил на вопрос о покупке администрацией бронеавтомобиля

Вячеслав Гладков рассказал о покупке администрацией бронеавтомобиля «Буран». фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» жительница Белгородской области спросила у Вячеслава Гладкова, правда ли, что администрация приобрела бронеавтомобиль «Буран» за семнадцать с половиной миллионов рублей. Глава региона подтвердил информацию, а также добавил, что, помимо этого, были закуплены бронежилеты и каски.

- Я думаю, для вас не секрет, что у нас не самая простая ситуация в приграничных территориях, например, Журавлёвка и Нехотеевка. Выехать и оказать помощь на сегодняшний день без спецтранспорта невозможно. Мы не можем подвергать угрозе жизни людей: медицинский персонал, работников скорой помощи, администрации, ДНД, поэтому приобрели бронеавтомобиль, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что спецтранспорт предоставляется и работникам МЧС, которые выезжают на территорию Украины с гуманитарной миссией.

- Тем самым мы делаем главное – обеспечиваем безопасность тех людей, которые помогают жителям Украины и Белгородской области, - отметил Вячеслав Гладков.