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Спорт25 июля 2022 15:09

Белгородка Ольга Шмайлова выиграла первенство России по спортивному ориентированию

Она стала абсолютной чемпионкой в Благовещенске
Алексей СЕРГУНИН

В Амурской области завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили по трем дисциплинам: кросс-выбор, кросс-лонг и кросс-классика-общий старт.

Воспитанница БОЦДЮТиЭ, спортсменка ОГБУ «ЦСП Белгородской области» Ольга Шмайлова, выиграв все три дисциплины, стала абсолютной чемпионкой.

Ольга выступала среди спортсменок до 18-ти лет. Во всех трех дисциплинах наша землячка опередила финишировавшую второй Олесю Гладилкину из Владимирской области. Тренируют Ольгу Людмила Богданова и Елена Шмайлова.

Ранее белгородская пловчиха стала призером Кубка России в Казани. Спортсменка ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» Дарья Сурушкина завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.