В Белгороде в жилом доме при взрыве самогонного аппарата пострадали два человека

25 июля в 13:20 поступило сообщение о том, что в Белгороде на улице Костюкова в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома раздался взрыв.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предположительно, произошла разгерметизация дистиллятора незаводского типа с последующим хлопком паровоздушной смеси. Проще говоря, взорвался самогонный аппарат. По предварительным данным, повреждено остекление оконного проема, пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

На место происшествия выехали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. К счастью, обошлось без возгорания.