Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2022 14:30

В Белгороде в жилом доме при взрыве самогонного аппарата пострадали два человека

Одного из них пришлось госпитализировать
Алексей СЕРГУНИН

25 июля в 13:20 поступило сообщение о том, что в Белгороде на улице Костюкова в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома раздался взрыв.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предположительно, произошла разгерметизация дистиллятора незаводского типа с последующим хлопком паровоздушной смеси. Проще говоря, взорвался самогонный аппарат. По предварительным данным, повреждено остекление оконного проема, пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

На место происшествия выехали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. К счастью, обошлось без возгорания.