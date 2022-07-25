Белгородский Отелло едва не задушил бывшую возлюбленную

В ОМВД России по Губкину обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что бывший сожитель угрожал ей физической расправой. Полицейские установили обстоятельства конфликта. По предварительным данным, ссора между 30-летним мужчиной и потерпевшей произошла на почве ревности. Во время выяснения отношений подозреваемый стал душить женщину, высказывая при этом угрозы физической расправой.

В соответствии с ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 или к своему участковому.