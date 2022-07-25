В Белгородской области прошел 9-й межрегиональный фестиваль

Фото пресс-службы администрации Волоконовского района Фото: Предоставлено "КП"

Каждый желающий смог увидеть быт и развлечения крестьян такими, какие они были несколько сотен лет назад.

- Этот фестиваль позволяет нам почувствовать, насколько сегодня технический прогресс облегчил жизнь крестьянина, а самое главное – что мы сегодня почувствуем дух того времени, когда труд был тяжёлым, но люди делали всё с душой, сообща, всегда помогая друг другу, атмосфера была окутана добротой, – открыл фестиваль-состязание глава администрации района Сергей Бикетов.

В фестивале приняли участие команды из 17 районов Белгородской области и команда из Курской области.

Конкурсантам предстояло проявить свою силу, ловкость и сноровкой в шести этапах состязаний. В них входило такие виды как: перенос воды на коромысле, пахота за лошадью, боронование, хозяйка избы, покос и молотьба, изготовление самана и другие.

Для детей и их родителей было приготовлено множество сюрпризов: «Деревенская стирка», «Большие гонки», «Вареникобол», «Весёлая компания», «Берегиня», «Лавка Баркова», «Тютелька в тютельку», «Пых-пых самоварный сдвиг», «Музыкальная полянка», новинки сезона 2022: «Крестьянские качели», лабиринт из сена и различные арт-инсталляции.

Все угощались пышным, румяным и ароматным караваем. Диаметр рекордсмена составил два метра и 120 сантиметров в высоту. По итогам соревнований третье место досталось Грайворонскому городскому округу, второе – Корочанскому, первое место занял Волоконовский район.