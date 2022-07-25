Белгородская пловчиха стала призером Кубка России

В столице Татарстана разыграли Кубок России по плаванию в рамках международных соревнований «Кубок Дружбы».

Спортсменка ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» Дарья Сурушкина завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Воспитанница Владимира Башкатов показала время 54,54 секунды. Она на пять сотых опередила уроженку Каменск-Уральского Дарью Устинову. Победу праздновала Мария Каменева из Оренбурга, выигравшая у Даши шесть сотых. Отметим, что наша землячка оказалась самой юной призеркой в этой дисциплине – она на два года младше Каменевой, и на три – Устиновой.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» потерпел первое поражение в сезоне. Подопечные Виктора Навоченко уступили дома «Соколу» (0:1).