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Звезды25 июля 2022 13:00

«Бирюч Open Air»: в Белгородской области прошел рок-фестиваль

На набережной реки Тихая Сосна в Красногвардейском районе встретились 15 команд
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

Фото: Предоставлено "КП"

Впервые «Бирюч Open Air» проходил на Центральном пляже города, где смогли уместиться многочисленные гости фестиваля, любители рок-музыки и, конечно, старые друзья музыкального события - байкеры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

На одной сцене встретились рокеры из Белгорода, Воронежа, Красной Яруги, Шебекино, Алексеевки и Нового Оскола. Динамичная музыка и заводное настроение рок-групп не давали зрителям покинуть музыкальную площадку даже в дождь.

На фестивале было исполнено более 80 авторских песен Хедлайнером мероприятия стала группа «5 минут», разогревшая публику яркими композициями, а участники фаер-шоу «Jet-Set» добавили огня, завершив насыщенный день.