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Происшествия25 июля 2022 12:27

В Белгороде назвали причину схода с рельсов четырех вагонов с соей

Начальник транспортного цеха АО «ЗАВОД ЖБК-1» был оштрафован
Алексей СЕРГУНИН

- Белгородская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода в Белгороде вагонов с соей на путях необщего пользования АО «ЗАВОД ЖБК-1», - сообщает пресс-служба ведомства.

Проверкой установлено, что причиной стало неудовлетворительное содержание верхнего строения пути. Кроме того, обнаружились и другие нарушения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта на предприятии.

Тем временем начальник транспортного цеха АО «ЗАВОД ЖБК-1» оштрафован по ч.6 ст. 11.1 КоАП РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования).

Напомним, что речь идет о событиях 21 апреля этого года, произошедших в районе станции Крейда ЮВЖД в Белгороде, когда из четырех сошедших вагонов три перевернулись.