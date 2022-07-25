За сутки в Белгородской области число заболевших коронавирусом оказалось в три раза выше, чем число выздоровевших

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 16 человек заболели, а выздоровели – пять. Трехкратный перевес сохраняется уже третьи сутки кряду.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 136 пациентов, выздоровели – 129 553, умерли – 2 282. Сейчас из 64-х госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на два пациента меньше.

Отметим, что 23 июля в нашем регионе заболели 19 человек, а выздоровели – пять. А 22 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло пять к 17-ти.