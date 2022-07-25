Житель Белгородской области купил шоколад, расплатившись купюрой банка приколов

В ОМВД России по Борисовскому району поступило сообщение о том, что в кассу одного из сельских магазинов попала купюра банка приколов номиналом пять тысяч рублей. Правоохранители по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1984 года рождения.

По предварительным данным, чтобы ввести продавца в заблуждение, мужчина подал ей смятую банкноту, достоверно зная, что она сувенирная. Забрав сдачу с двух шоколадок, он отправился уже с настоящими деньгами за покупками в другой магазин. В соответствии с ч.1 ст.159 УК РФ (Мошенничество) ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области