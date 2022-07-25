В Белгородской области подросток на мопеде наехал на собаку

фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 24 июля в 17:30 на пятом километре автодороги «Ульяновка – Погромец - Коновалово» 14-летний водитель мопеда «Орион», не имея права управления, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на собаку с последующим падением его 12-летнего пассажира на проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Старом Осколе в столкновении «Опеля» с «КамАЗом» пострадал 42-летний мужчина. В районе дома № 47 по проспекту Губкина он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».