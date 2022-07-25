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Происшествия25 июля 2022 9:25

В Белгородской области в столкновении «Опеля» с «КамАЗом» пострадал 42-летний мужчина

ДТП случилось в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 24 июля, около 10:05 в Старом Осколе 22-летний водитель, управляя автомобилем «Опель», двигался по проспекту Губкина. В районе дома № 47 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом» под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Опеля» получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Как сообщалось ранее, в селе Красное Алексеевского городского округа двое детей пострадали в ДТП. Десятилетнюю девочку и трехлетнего мальчика госпитализировали.

По информации МЧС один ребенок оказался заблокированным в машине. Чтобы его вытащить, спасателям потребовалось применить специальный гидравлический инструмент.