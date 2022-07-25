Белгородский «Салют» потерпел первое поражение в сезоне

После поражения от «Сокола» «Салют» отправится в Подмосковье. Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

В матче второго тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал на своем поле саратовский «Сокол». Клубы по-разному начали чемпионат. Белгородцы дома переиграли «Балашиху» (1:0), а саратовцы на своем поле сенсационно уступили дублю подмосковных «Химок» (1:3). Возможно, именно жажда реваншироваться за неудачный старт сезона повлияла на настрой «Сокола». Они добились минимального успеха за счет гола Соловьева на 66-й минуте (1:0).

«Салют»: Ковалёв, Крикуненко, Кудреватый (Сошников, 88), Жилмостных, Ивантеев, Дудайти (Дегтярёв, 88), Бояркин (Матвевнин, 46), Белобаев, Малахов (Мастеров, 71), Канищев, Дёгтев.

После двух туров в подгруппе 2 с шестью очками лидируют «Космос» из Долгопрудного, «Динамо» из Владивостока и «Калуга». У «Салюта», «Сокола» и еще трех клубов по три очка. Они делят места с четвертого по восьмое. В третьем туре наши парни сыграют 30 июля в Химках.