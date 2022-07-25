В Белгородской области водителя осудили за пострадавшего при ДТП пассажира его машины

Яковлевский районный суд признал виновным 52-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

6 февраля 202-го водитель «Шевроле Нива» в районе поселка Томаровка попытался уйти от столкновения с встречным автомобилем при обгоне. Съехал на левую обочину, а затем в кювет: машина перевернулась. В ДТП пострадал пассажир - медики зафиксировали тяжкий вред здоровью. Не дожидаясь приезда сотрудников полиции, водитель покинул место происшествия.

Во время судебного заседания подсудимый признал свою вину, возместил потерпевшему причиненный вред и попросил прощения. Водителя приговорили к полутора годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.