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Общество25 июля 2022 6:02

Пять братских могил в Белгородской области восстановили с начала года

До конца 2022-го в порядок приведут еще четыре
Анна ГРЕБЕНКИНА

Восстановительные работы провели на пяти братских могилах в Белгородской области. Работы проводились в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите отечества 2019-2024 годы». В селах Покровка Борисовского района, Пестуново Корочанского района, Ржавец Прохоровского района» (гражданское кладбище), Верхнее Кузькино и Орлик Чернянского района рабочие провели демонтаж ограждений, укладку тротуарной плитки, укрепление фундамента, грунтовку и окраску металлических поверхностей, обновление гранитных плит, ремонт скульптур.

Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, всего в 2022 году в порядок приведут девять братских могил в семи районах.

До 1 октября ремонт должны завершить на объектах в селах Безымено (Грайворонский округ), Зиборовка и Козьмодемьяновка (Шебекинский округ), Озерово (Яковлевский округ).