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Общество24 июля 2022 10:21

Более 70 тысяч белгородских школьников отдохнули в пришкольных лагерях за два летних месяца

До конца лета посетить лагеря должны еще 15 тысяч детей
Анна ГРЕБЕНКИНА

Более 70 тысяч школьников Белгородской области отдохнули в пришкольных лагерях за два летних месяца. Об этом сообщило региональное министерство образования. В июне на базе школ действовали 336 лагерей. Во время второй смены в июле в Белгородской области были открыты 146 - в Белгородском, Ивнянском, Краснояружском, Красногвардейском, Ракитянском, Прохоровском районом, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Яковлевском городских округах и Белгороде.

Кроме того, в Белгородском, Ивнянском, Красногвардейском, Прохоровском, Ракитянском, районом, Губкинском, Старооскольском, Яковлевском городских округах также работали 38 лагерей труда и отдыха, где пребывали 840 старшеклассников.

С середины июня режим работы пришкольных лагерей продлен до 18:00. В большинстве муниципалитетов они функционируют в 3-4 смены.

Всего 85 тысяч детей и подростков региона смогут отдохнуть этим летом в детских лагерях. Еще восемь тысяч подростков планируется занять в школьных лагерях труда и отдыха. В Губкинском городском округе и Прохоровском районе летом развернутся два палаточных лагеря, отдохнуть в них смогут 248 человек.