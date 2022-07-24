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Происшествия24 июля 2022 10:11

Жительница Белгорода пришла забрать ребенка у бывшего возлюбленного, а украла телефон

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Анна ГРЕБЕНКИНА

49-летний житель Белгорода лишился телефона. Об этом он сообщил в городской одел полиции №2. Подозреваемой оказалась 47-летняя местная жительница - бывшая сожительница потерпевшего.

По предварительным данным, женщина пришла к белгородцу, чтобы забрать гостившего у него их совместного ребенка. Общение быстро переросло в ссору. На эмоциях горожанка схватила лежавший на столе мобильник. Похищенный телефон стоимостью около 3000 рублей подозреваемая оставила себе.

В отношении женщины полицейские возбудили уголовное дело по статье кража. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.