Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 8 августа. Соответствующий документ подписал глава региона Вячеслав Гладков. Аналогичное решение принял и руководитель Курской области Роман Старовойт.

- Все, от кого зависит наша с вами безопасность - Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры - выполняют свою работу в полном объеме. Но нужны ваши бдительность и внимание, поэтому, если вы услышали звук беспилотника или увидели подозрительный предмет, или странное поведение незнакомых людей, сразу же обращайтесь в полицию, поселковую администрацию или позвоните по номеру 112, - отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, до 8 августа в регионе продлевается запрет на петарды, фейерверки, и салюты. Решение о салюте на День города власти примут позже.