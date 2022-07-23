Аферисты похитили у белгородской пенсионерки 1,5 миллиона рублей

Последовав указаниям незнакомца, пенсионерка забрала хранившиеся дома 500 тысяч рублей, а также сняла со своего счета один миллион. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району 20 июля обратилась 67-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные похитили у нее крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил женщине 12 июля под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщил о якобы зафиксированной попытке незаконного списания денег с ее банковского счета. Удостоверившись, что у пенсионерки имеются накопления, мошенник убедил ее поучаствовать в разоблачении мнимых преступников. Для этого он потребовал собрать все имеющиеся деньги и через банкомат перевести на указанный им счет. Лже-сотрудник правоохранительных органов заверил женщину, что все купюры будут помечены. Злоумышленник обещал, что как только преступники заберут деньги, их задержат с поличным, после чего пенсионерке вернут ее накопления.

Мошенник сам вызвал женщине такси и отправил ее в отделение банка. Последовав указаниям незнакомца, пенсионерка забрала хранившиеся дома 500 тысяч рублей, а также сняла со своего счета один миллион. Затем она поехала в торговый центр, где через банкомат перевела по указанным злоумышленником реквизитам свои сбережения. Лишь спустя несколько дней пожилая женщина рассказала о произошедшем племяннику, который объяснил ей, что она стала жертвой обмана и убедил обратиться в полицию.

Правоохранители призывают граждан не перечислять по телефонному требованию деньги на сторонние счета, кем бы ни представился позвонивший вам человек, и ни под каким предлогом не передавать сбережения незнакомым людям. Если вам сообщили, что с вашего счета пытаются похитить деньги или кто-то хочет незаконно оформить кредит на ваше имя, обратитесь самостоятельно за консультацией в банк или в полицию, даже если вам настоятельно рекомендовали этого не делать.