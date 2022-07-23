Гнавшегося с топором за женой белгородца будут судить

Подозреваемый схватил нож и пытался убить жену, ударив в грудь, но та оказала активное сопротивление. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении местного 40-летнего жителя по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 18 июля этого года подозреваемый распивал спиртное со своей женой в частном доме в поселке Северный. Супруги поссорились на почве ревности. Подозреваемый схватил нож и пытался убить жену, ударив в грудь, но та оказала активное сопротивление. На помощь маме пришел сын, который выбросил нож, женщина выскочила на улицу. Продолжая преследовать жену, с целью убийства, подозреваемый взял топор, догнал жену на остановке общественного транспорта и нанес им несколько сильных ударов по ее голове, однако не смог довести преступление до конца, так как двое очевидцев пришли на помощь потерпевшей и удерживали мужчину до прибытия следственно-оперативной группы. Потерпевшей в медицинском учреждении оказана помощь.

- Подозреваемому 19 июля предъявлено обвинение в покушении на убийство, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области. – А вчера, 22 июля, его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.