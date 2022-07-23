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Здоровье23 июля 2022 10:22

Еще 17 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за 22 июля 15 человек победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 63-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 63-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это де время 17 человек заболели, а выздоровели – 15. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 101 пациент, выздоровели – 129 553, умер – 2 281. Сейчас из 63-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на два пациента больше.

Отметим, что 21 июля в нашем регионе заболели 15 человек, а выздоровели – 19. А 20 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 23 к 18-ти.

Как сообщалось ранее, на Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки. Такую возможность рассматривают в региональном минздраве.