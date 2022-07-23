Белгородский автоинспектор Артём Хохлюк второй раз за лето спасает человека

Полицейский из Белгорода в Воронежской области пришел на помощь курскому водителю. Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

За лето инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области Артём Хохлюк успел дважды спасти людей, попавших в беду на дороге. Первый случай произошел в июне. Тогда к полицейскому и его напарнику Евгению Плохих за помощью обратились родители 12-летнего мальчика. Они рассказали, что у них в машине задыхается ребенок. Автоинспекторы оперативно доставили школьника в больницу на патрульном автомобиле, где ему оказали необходимую помощь.

Второй случай произошел в июле. Артём Хохлюк был в отпуске и вместе со своим другом Романом Чигринским возвращались из Москвы в Белгород. Полицейский заметил, как водитель двигавшегося впереди автомобиля резко остановился и включил «аварийку». Артём вышел из машины, проверить, что же случилось. В этот момент из остановившегося автомобиля ему навстречу с криками о помощи выбежала женщина. Оказалось, водитель потерял сознание, успев перед этим остановиться. Пока полицейский приводил автомобилиста в чувства, его товарищ вызвал скорую. Вскоре мужчина очнулся, а подоспевшие медики обследовали его. Придя в себя, автомобилист, которым оказался житель Курской области, разговорился с оказавшими ему помощь парнями. Так он узнал, что один из них служит в ГИБДД в Белгородской области. Позже мужчина прислал в региональное Управление МВД письмо со словами благодарности.

- Я очнулся, когда мне оказывали помощь молодые люди. Они оперативно вызвали скорую, дождались заключения врача и отогнали мой автомобиль на стоянку. Ваш сотрудник на тот момент был не при исполнении своих обязанностей, в гражданской одежде. К сожалению, мы не взяли контакты молодых людей и не можем лично поблагодарить их за мою спасённую жизнь, - написал мужчина.