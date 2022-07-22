Эффективная стратегия клиентов «Открытия»: вклад плюс накопительный счет

Число вкладчиков выросло на 14%, владельцев накопительных счетов – на 11%.

Примечательно, что половина всех клиентов имеет в своем портфеле сбережений и депозит, и накопительный счет.

Набор сберегательных продуктов существенно зависит от возраста клиентов. Те, кому меньше 60 лет, в равной степени выбирают вклад и накопительный счет. Клиенты старшей возрастной группы делают выбор в пользу классических депозитов: у них на четыре вклада в среднем приходится только один накопительный счет.

Еще один тренд, поясняют в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – зависимость размера вклада от канала размещения. Клиенты, открывающие вклады в дистанционных каналах, чаще размещают суммы до 200 тысяч рублей и имеют в банке несколько депозитов. Средний чек большинства вкладов, открываемых в офисе, находится в диапазоне от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом средний чек более 60% накопительных счетов, оформляемых как онлайн, так и офлайн, составляет до 100 тысяч.

Более подробно о вкладах и накопительных счетах - на сайте банка