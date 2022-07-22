23 июля в Белгородской области потеплеет до +27 градусов

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременные дожди. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от 22 до 27 градусов выше ноля. В Белгороде ночью +13+15 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его. Дома следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям региона, что, заходя в воду, следует быть предельно осторожными и не заплывать далеко от берега. А рыбакам спасатели рекомендуют перед уходом на рыбалку обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.