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Происшествия22 июля 2022 13:01

Белгородец похитил из магазина чужие телефон и банковскую карту

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет
Алексей СЕРГУНИН
По словам мужчины, мобильник он планировал оставить для личного пользования. От сим-карты злоумышленник успел избавиться.

По словам мужчины, мобильник он планировал оставить для личного пользования. От сим-карты злоумышленник успел избавиться.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что ее дочь в одном из торговых центров потеряла телефон и банковскую карту, пока ходила за покупками. Обнаружив пропажу и вернувшись в магазин, они так и не смогли найти мобильник. Проверив геолокацию, мать и дочь обнаружили, что местоположение телефона изменилось.

После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника, а также автомобиль, на котором он уехал. Подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель поселка Северный. Правоохранители изъяли у него телефон и банковскую карту. По словам мужчины, мобильник он планировал оставить для личного пользования. От сим-карты злоумышленник успел избавиться.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.