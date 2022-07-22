Аэропорт в Белгороде не возобновит работу раньше 30 июля

Полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 22 июля, федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что до 3:45 30 июля продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777. Напомним, полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.