В Белгороде мужчина ударил женщину на глазах её пятилетнего сына и бросил лежать на улице

Мать мальчика планируют поставить на профилактический учет. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел во второй половине дня 20 июля на улице Есенина в Белгороде. Наряд патрульно-постовой службы обнаружил лежащей на дороге 38-летнюю женщину. По внешнему виду она была изрядно выпившей, а рядом плакал её пятилетний сын. На следующий день в сети Интернет правоохранители нашли видео, на котором запечатлены события, предшествовавшие обнаружению матери с ребенком. На записи видно, как мужчина в присутствии малыша бьет женщину по лицу, после чего она падает на асфальт.

В пресс-службе УМВД области рассказали, что мальчика передали его 21-летней сестре. В отношении матери составили материал за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию сына. Решается также вопрос о постановке женщины на профилактический учет.

Что касается её конфликта с мужчиной, то предварительно установлено, что мать ребенка выпивала в компании своего знакомого. По пути домой у них произошла словесная перепалка, во время которой приятель ударил женщину. По этому факту еще проводится проверка. Личность мужчины сотрудники полиции уже установили.