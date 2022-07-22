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Происшествия22 июля 2022 10:03

В Белгороде мужчина ударил женщину на глазах её пятилетнего сына и бросил лежать на улице

Мать с явными признаками опьянения и мальчика нашли сотрудники полиции
Анастасия Лемешко
Мать мальчика планируют поставить на профилактический учет. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области.

Мать мальчика планируют поставить на профилактический учет. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел во второй половине дня 20 июля на улице Есенина в Белгороде. Наряд патрульно-постовой службы обнаружил лежащей на дороге 38-летнюю женщину. По внешнему виду она была изрядно выпившей, а рядом плакал её пятилетний сын. На следующий день в сети Интернет правоохранители нашли видео, на котором запечатлены события, предшествовавшие обнаружению матери с ребенком. На записи видно, как мужчина в присутствии малыша бьет женщину по лицу, после чего она падает на асфальт.

В пресс-службе УМВД области рассказали, что мальчика передали его 21-летней сестре. В отношении матери составили материал за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию сына. Решается также вопрос о постановке женщины на профилактический учет.

Что касается её конфликта с мужчиной, то предварительно установлено, что мать ребенка выпивала в компании своего знакомого. По пути домой у них произошла словесная перепалка, во время которой приятель ударил женщину. По этому факту еще проводится проверка. Личность мужчины сотрудники полиции уже установили.